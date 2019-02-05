Сенат США прийняв резолюцію проти швидкого виведення військ з Сирії

Сенатори США кинули виклик президенту США, проголосувавши проти швидкого виведення військ.

Сенат США підтримав поправку лідера республіканської більшості Мітча Макконнелла із застереженням щодо поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії.

Документ не має зобов’язуючої сили, але свідчить про розбіжності між Білим домом і республіканцями в Конгресі.

Поправку Макконела підтримали 70 сенаторів, проти проголосували 26.

Рішення Трампа вивести війська з Сирії, яке прискорило відставку колишнього міністра оборони Джеймса Мэттиса, викликало жорстоку реакцію на Капітолійському пагорбі.

Виведення військ з Сирії Трамп мотивував поразкою бойовиків ИГИЛ.