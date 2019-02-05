Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сенат США прийняв резолюцію проти швидкого виведення військ з Сирії

05.02.2019

Сенат США принял резолюцию против быстрого вывода войск из СирииСенатори США кинули виклик президенту США, проголосувавши проти швидкого виведення військ.

Сенат США підтримав поправку лідера республіканської більшості Мітча Макконнелла із застереженням щодо поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії.

Документ не має зобов’язуючої сили, але свідчить про розбіжності між Білим домом і республіканцями в Конгресі.

Поправку Макконела підтримали 70 сенаторів, проти проголосували 26.

Рішення Трампа вивести війська з Сирії, яке прискорило відставку колишнього міністра оборони Джеймса Мэттиса, викликало жорстоку реакцію на Капітолійському пагорбі.

Виведення військ з Сирії Трамп мотивував поразкою бойовиків ИГИЛ.

Читайте також:   Кадирову і Бастрикіну заборонили в'їзд до Латвії
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *