Білорусь посилює охорону кордону з Україною

У минулому році на українському напрямку було виставлено “новий підрозділ – прикордонний пост “Наровля”.

“Пріоритетне завдання – поетапне посилення кордону. Воно полягає у збільшенні чисельності прикордонників та інженерного обладнання кордону, передусім на південних рубежах (на кордоні з Україною, – ред.)”, – йдеться в повідомленні.

У комітеті нагадали, що в минулому році було виставлено “новий підрозділ – прикордонний пост “Наровля”, ще ряд підрозділів зазнав серйозні якісні перетворення як по штатній чисельності, так і за технічним оснащенням”.

У погранкомитете заявили, що в нинішньому році почнеться активна робота на територіях, що зазнали радіаційного зараження”. Охорона кордону тут буде вестися дистанційним способом з використанням технічних засобів.

“На ці цілі спрямовано проект міжнародної технічної допомоги, в рамках якого планується розгорнути сучасні технічні засоби охорони кордону для віддаленого контролю забрудненої території”, – йдеться в повідомленні.