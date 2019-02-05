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Знайдена мертвою відома ірландська модель і телезірка

05.02.2019

Найдена мертвой известная ирландская модель и телезвездаТіло жінки виявили у власному будинку.

Зірка пішла з життя в 37-річному віці власному будинку в передмісті Дубліна. Поліція не виявила підозрілих факторів, вважається, що вона померла з природних причин.

У МакДоннелл залишилося четверо дітей від двох до 15 років, двоє з яких страждають аутизмом. Вона була матір’ю-одиначкою.

У Мережі підозрюють, що модель могла покінчити з собою. Напередодні на її сторінці з’явився пост зі словами “Чому чоловікові можна називати дівчину товстої потворною? Серйозно, новий рівень підштовхування до краю”.

Близькі та колеги стверджують, що МакДоннелл була життєрадісною і душею компанії.

Найдена мертвой известная ирландская модель и телезвезда
Найдена мертвой известная ирландская модель и телезвезда
Найдена мертвой известная ирландская модель и телезвезда
Найдена мертвой известная ирландская модель и телезвезда

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