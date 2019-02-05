Росія і западничество

Вичитав тут у Солоневича його особисті враження про лютневої революції 1917 року:

«…Я пам’ятаю лютневі дні: народження нашої великої і безкровною, – яка велика таки безмозглість спустилася на країну. Стотисячні стада абсолютно вільних громадян товклися по проспектах петровської столиці. Вони були в повному захваті, – ці стада: прокляте криваве самодержавство – скінчилося! Над світом устає зоря, позбавлена “анексій та контрибуцій”, капіталізму, імперіалізму, самодержавства і навіть православ’я: ось тут заживемо! По професійному обов’язку журналіста, долаючи будь огиду, я штовхався серед цих стад, то які циркулювали по Невському проспекту, то засідали в Таврійському Палаці, то ходили на водопій в розбиті винні льохи.

Вони були щасливі – ці стада. Якщо б хто-небудь тоді став говорити, що в найближчу третину століття за п’яні дні 1917 року вони заплатять десятками мільйонів життів, десятками років голоду і терору, новими війнами – і цивільними, і світовими, повним спустошенням половини Росії, – п’яні люди прийняли б голос тверезого за формене божевілля. Але самі вони, – вони вважали себе розумними істотами: помилуй Бог: двадцяте століття, культура, трамваї, Карла Марла, ватерклозети, ес-ери, ес-деки, рівне, таємне та інше голосування, шпаргалки марксистів, шпаргалки соціалістів, шпаргалки конституціоналістів, шпаргалки анархістів, – і над усім цим нескінченна розгнуздана п’яне базікання нескінченних мітингових орателей…»

До речі, вивчаючи події 1917 року ніхто не заперечує, що рушійною силою лютневої революції були ліберали-західники. Але практично ніхто не розуміє, що перемогли в результаті більшовики теж були західниками, причому радикальними. Западничество не є синонімом слова «лібералізм». Фашизм теж з’явився на Заході і був точно таким же дітищем гуманістичної риторики епохи кватроченто, як і лібералізм з комунізмом. Ненависть комуністів до есерам – це ненависть західників до теоретикам якогось незрозумілого національного шляху, заснованого на традиції. Ленін ні в якому навіть самому страшному сні не міг би довго співпрацювати з людьми, які припускали, що соціалізм може бути не марксистським (западническим), а якимось архаїчно селянським (народницьким, місцевим).

Західник до мозку кісток Ленін з одного боку спирався на вчення європейця Маркса, а з іншого, захопивши владу, став найбільш послідовним і радикальним претворятелем в життя ідей американця Фредеріка У. Тейлора. Тейлору, напевне, навіть у кошмарному сні не могло наснитися, як далеко може зайти практичне застосування його теорії. І проте ж факт очевидний: Ленін був стільки ж марксист, скільки і тейлорианец. Але в будь-якому випадку він був західником, тобто прихильником перемоги в Росії ідей західних теоретиків – Маркса і Тейлора.

Що таке Радянська Росія перших років? Тільки сліпий не бачить, що до 1922 року це повне шарахання з боку в бік і постійні експромти, що затягують країну все глибше і глибше. Єдиним засобом порятунку з того виру, в який залізли більшовики, Ленін побачив НЕП, тобто фактично реставрацію (нехай і в обмеженому вигляді) капіталістичної системи. І лише після перемоги Муссоліні в Італії, тобто тільки після появи на Заході нової моделі держави, яка протистояла ненавидимому Леніним ліберального буржуазної держави, російські більшовики здобули нарешті якийсь західницьких зразок для наслідування. Не перемогли фашизм в Італії, і більшовизм так і не знайшов би якоїсь конкретної державної форми і, швидше за все, розчинився б у бурхливо розвивається стихії Непу. Однак не меншу (якщо не більшу) західник Сталін у державній формі Муссоліні побачив прообраз своєї держави.

І хоча в результаті Сталін розстріляв ленінця і тейлорианца Олексія Гастєва (який, до речі, перебував у листуванні з Генрі Фордом), загальний курс на копіювання західних зразків, взятий Леніним, залишився незмінним. Просто у другій половині 30-х фашистська Італія була вже не актуальним проектом. Актуальним була гітлерівська Німеччина. Яка і була взята за Сталіним новий зразок. І сьогодні тільки недоумкуватість і загальний низький освітній рівень «начитавшихся передмов» (за висловом Шукшина) радянських патріотів (та й не тільки їх) може пов’язувати образ Сталіна з ідеєю антизахідництва і ставки на національні культурні коди.

Якщо вже брати зовсім загально, то в принципі взагалі все розвиток революції в Росії (за винятком Бакуніна, народників та їх ідейних нащадків, есерів), було радикальним западническим відповіддю розпочатому Миколою I і доведеним до апофеозу Олександром III радикального антизападническому курсом.

Зрозуміло, балансуючи між різними фракціями своїх ворогів, Сталін переміг їх тому, що залучив на свою сторону недобиті недоноски російських почвенников, скопіювавши дещо з риторики Олександра III (заснованої в основному на праці Данилевського «Росія і Європа»; ця книга, схоже, була настільною книгою Сталіна напередодні Тегеранської та Ялтинської конференцій). Однак російсько-патріотичний флер Сталіна закінчився дуже швидко і західник (тобто ненависник національного російського шляху) знову в ньому прокинувся, коли потреба в почвенниках відпала. Це і стало головною мотивацією горезвісного «Ленінградського справи», тобто тотального знищення практично всієї ленінградської партійної організації, лідери якої почали базікати крамолу про нібито можливий національний шлях. Причому Сталін вирішив настільки радикально викорчувати всякі зародки починається «руського відродження» (тобто всіх тих романтиків, які всерйоз прийняли його післявоєнний «Тост за російський народ»), що знищив вже заодно навіть таких особистостей, як голова Держплану СРСР М. Вознесенський А. та голова Ради міністрів РРФСР М. І. Родіонов. Бо треба було відразу і назавжди дати приклад всім, хто у сталінській країні міг припустити, що є якийсь інший шлях.

Ви говорите, що Сталін – це азіатчина? Вибачте. Не велика азіатчина, ніж Гітлер, Муссоліні або Франко. Сталін – це доведена до повного апофеозу, тобто до кінцевого абсурду і в такому вигляді стала своїй як би антитезою ідея західництва. Тобто та ідея, яка п’янили (сильніше ніж вина з розгромлених винних лавок) голови тим студентам і приват-доцентів, натовпи яких в лютому-березні 1917 р. з червоними прапорами, прапорами Паризької, тобто – Західної (!) революції – вирували на вулицях Петрограда.

І як так сказати епілогу.

Найцікавіше, що творець міфу про «російською патріотичному лідера Сталіна» – ленінградець Сергій Семанов – сам в 1982 році потрапив під удар західника Андропова (який демонстративно по-дружньому приймав у своєму кабінеті поета Євтушенка і любив західний джаз) за т. зв. «русизм» (у секретній записці Політбюро Андропов так і вказав на групу Семанова, як на контрреволюційну групу «русистів»). Цікаво тут те, що Андропов був одним з тих, хто був прихильником «сталінських методів управління» і почав їх вводити відразу ж, як тільки прийшов до влади.

Брежнєвський СРСР на західницьких проект не був схожий ні на який вигляді (хоча були спроби його переорієнтації у вигляді Гельсінських угод і різних програм типу «Союз-Аполлон»), а Андропов помер вже дуже несподівано, тому потрібна нова західницька революція 1991 року, яка закінчилася танковим розстрілом парламенту в 1993-м. І карусель закрутилася по новій. І вона крутиться, крутиться, крутиться. І все що можна на це сказати, це:

Історія вчить лише тому, що вона нікого нічому не вчить.



Фото: Прокудін-Горський, 1906 р.