Гройсман пообіцяв негайно повернути стару норму і закликав українців не ігнорувати завищені платіжки

Українців просять платити тільки за фактичне споживання газу або по старій нормі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав українців не платити за завищеними нормами споживання газу – тільки за фактичне споживання газу, або по нормі 3,3 кубометра на людину.

Про це він заявив 30 січня під час засідання уряду.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив, що українці отримують завищені платіжки за газ, тому що суд скасував рішення уряду, “яке робило об’єктивними обсяги споживання”.”Ми бачимо обурення людей, коли отримують платіжки за газ за завищеними нормами споживання”, – підкреслив він.

“Ми повертаємося до старої норми. Буде 3,29 куб. м, таким чином, люди повинні платити справедливий обсяг. Ці норми сьогодні будуть затверджені”, – пообіцяв прем’єр.