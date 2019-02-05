Луценко розповів, на якому етапі розслідування розкрадання майна у Збройних силах України

Слідство працює над отриманням низки документів, на підставі яких формувалися списки так званого “надлишкового майна” у сфері оборони України. Про це сказав генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання парламенстской ТСК для перевірки фактів розкрадання в ЗСУ в 2004-2017 роках.

“Слідство планує отримати ще ряд експертних висновків, і зараз ми проводимо роботу по отриманню документів, на підставі яких формувалися списки так званого надлишкового майна за підписом міністра оборони. Звичайно, мова йде про списки, які формував департамент надлишкового майна Міноборони, але також і про інформацію, яку вони отримали від різних підрозділів Генерального штабу”, – сказав Юрій Луценко.

Він підкреслив, що тільки проаналізувавши інформацію в сукупності, можна дати оцінку, хто був основним генератором цього бездумного знищення військового потенціалу Збройних сил України, і після цього дати оцінку в юридичному плані”.

За його словами, юридична оцінка дій може коливатися від порушення статті “Недбалість” до статті “Держзрада”.

Генпрокурор нагадав, що надати юридичну оцінку потрібно кільком явищ, зокрема діям міністрів оборони та керівників Генштабу, які реалізовували політику роззброєння ВСУ.

“Друге: ми бачимо продовження цієї політики і після десятого року, під час правління Януковича, але з цього часу наклався ще один фактор. Керівництво Міністерства оборони часів правління Януковича і керівництво Генерального штабу зробили всі необхідні управлінські рішення, щоб виключити єдиний центр управління військами. Країна справді була поділена на три військові зони”, – додав Юрій Луценко.

Нагадаємо, згідно з даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), в Україні станом на 1991 рік було 6,5 тис. танків, 7,6 тис. броньованих машин, 1,4 тис. літаків, 350 кораблів та 1272 ядерні боєголовки. На початок 2014 року залишилося 1436 танків за потреби ЗСУ в 3200 одиницях; 2020 БТР-ів при необхідності мати 4500 одиниць, 158 бойових літаків при необхідності 460 одиниць 849 бойових ракет при необхідності мати більше тисячі.