У Сумах на хабарі спіймали прокурора

Прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області затримали за вимагання хабара. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Затриманий прокурор Сумської місцевої прокуратури Сумської області, який при пособництві адвоката Ради адвокатів Сумської області вимагав і отримав від обвинуваченого у кримінальному провадженні грошові кошти на суму 3500 доларів США за сприяння у призначенні останнього покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 і ч. 1 ст. 367 КК України не пов’язаного з реальним позбавленням волі”, – йдеться в повідомленні.

Тривають обшуки в приміщенні адвокатського об’єднання за місцем роботи прокурора, а також проводяться першочергові слідчі дії.