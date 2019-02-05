Мадуро відкинув пропозиції опозиції щодо виборів

Найближчим часом у Венесуелі відбудуться тільки парламентські вибори, які заплановано на 2020 рік.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкинув вимоги опозиції про негайне проведення позачергових виборів глави держави. Про це він заявив у вівторок, 5 лютого, в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу RT.

“Проблема в опозиції, а не в [проведенні] ще одних виборів. Ми провели 25 виборів за останні 20 років. За останні півтора року минуло шість виборчих кампаній. Вибори [президента] в 2018 році відбулися раніше наміченого терміну за пропозицією опозиції”, – сказав Мадуро.

При цьому він зазначив, що єдині вибори, які пройдуть найближчим часом, – це “парламентські вибори, які згідно з виборчим календарем відбудуться в 2020 році”.

Мадуро також заявив, що деякі європейські країни зробили помилку, визнавши лідера опозиції Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.

Він назвав “дуже цікавою” ініціативу Мексики і Уругваю скликати міжнародну конференцію в Монтевідео по ситуації у Венесуелі. Президент підтримав ідею проведення цього форуму, який відбудеться 7 лютого.