У Болгарії зіткнулися 30 автомобілів: є жертви

Водій вийшов з авто і спробував зупинити рух на трасі, проте був збитий фурою, після чого пішла ланцюгова реакція.

На автомагістралі Струма, що на півдні Болгарії, сталося ДТП за участі 30 автомобілів. В результаті один чоловік загинув, а 16 отримали травми.

“За попередніми даними, аварія сталася з-за густого туману (видимість на дорогах становить не більше 10-ти метрів) і неуважність водіїв. Всі постраждалі (16 осіб, троє з яких у важкому стані доставлені в лікарні міст Санданскі і Благоєвград. На жаль, один з водіїв загинув”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій вийшов з автомобіля і спробував зупинити рух на трасі, проте його вдарила йде на великій швидкості великотоннажна фура. Від отриманих травм чоловік помер.

В результаті аварії, пошкодження отримали три фури, два автобуси, один мікроавтобус, вантажівка і кілька легкових автомобілів.

Ведеться слідство.









