У фешенебельному районі Парижа сталася пожежа: багато жертв

У ніч на 5 лютого у фешенебельному 16-му окрузі Парижа, де розташовані посольства майже 90 країн світу, сталася масштабна пожежа у восьмиповерховому житловому будинку.
За інформацією Euronews загинули не менше восьми людей, ще близько 30 (в тому числі шестеро пожежників) постраждали.
Частина жителів з охопленого полум’ям зуміли вибратися на його дах. Пожежникам вдалося евакуювати усіх цих людей, а також вивести ще декілька людей з палаючої будівлі.
Жителі довколишніх будинків були евакуйовані. Гасіння пожежі тривало більше п’яти годин.
Причина загоряння з’ясовується. Одна з версій — навмисний підпал. Затримана жінка, яка проживала в цьому будинку.
— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 лютого 2019 р.