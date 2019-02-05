У фешенебельному районі Парижа сталася пожежа: багато жертв

У ніч на 5 лютого у фешенебельному 16-му окрузі Парижа, де розташовані посольства майже 90 країн світу, сталася масштабна пожежа у восьмиповерховому житловому будинку.

За інформацією Euronews загинули не менше восьми людей, ще близько 30 (в тому числі шестеро пожежників) постраждали.

Частина жителів з охопленого полум’ям зуміли вибратися на його дах. Пожежникам вдалося евакуювати усіх цих людей, а також вивести ще декілька людей з палаючої будівлі.

Жителі довколишніх будинків були евакуйовані. Гасіння пожежі тривало більше п’яти годин.

Причина загоряння з’ясовується. Одна з версій — навмисний підпал. Затримана жінка, яка проживала в цьому будинку.