Росія через США готується відтворити могутню ракету СРСР

Російський лідер Володимир Путін вирішив взяти участь у «ракетної гонці» і після виходу США з ДРСМД наслідував їхній приклад. Потім він наказав главі Міноборони почати розробку раніше заборонених класів ракет.

Міністр оборони Сергій Шойгу запропонував виділити бюджет на розробку ракети морського базування «Калібр». Вона буде розроблятися на основі ракети 3М22 «Циркон», створеної в 2017 році.

Джерела видання в держструктурах стверджують, що в разі перенесення ракети «Калібр-НК» на сушу, дальності її сили складе до 2,6 тис. км, а це приблизно така ж відстань, як від Москви до Парижа. Також сосебедник зазначив, що ракета буде запускатися з тих же установок, які використовуються для ракет «Калібр».

Між тим, головний редактор журналу «Арсенал Вітчизни» Віктор Мураховський припустив, що нове ракетне озброєння буде розроблятися на основі ракети Р-10 «Піонер», знятої з виробництва СРСР після підписання ДРСМД. За його словами, у Росії зберігся весь науково-технічний потенціал для цього, оскільки всі підприємства, які працювали над створенням «Піонера», базувалися в РФ.