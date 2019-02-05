У Лондоні невідомі поглумилися над могилою Маркса

Пам’ятник буде закінчено найближчим часом.

Вандали пошкодили надгробок на могилі, в якій похований німецький філософ, автор “Капіталу” та “Маніфесту комуністичної партії” Карл Маркс.

“Могила Маркса була спаплюжена. Таке враження, ніби хтось пройшовся по ній молотком. Це пам’ятник першої категорії, не можна подібним чином ставитися до нашої спадщини”, – йдеться в повідомленні адміністрації кладовища.

Пам’ятник буде закінчено найближчим часом, запевнили в адміністрації.

Маркс помер 14 березня 1883 року від абсцесу легені. Філософові було 64 роки. Його поховали на Highgate цвинтарі в могилі дружини, яка померла роком раніше.

Там спочивають і інші члени сім’ї Маркса. У 1954 році могилу перенесли в східну частину кладовища, більш зручну для туристів. Надгробок було відкрито в 1956 році.