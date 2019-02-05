Вертолітний майданчик Януковича повернули оточення депутата від БПП

Вертолітний майданчик

Вертолітний майданчик на Парковій дорозі в Києві повернули компанії ТОВ «Амадеус Ко», за якою стоять люди народного депутата від БПП Максима Єфімова. Відповідне рішення виніс Господарський суд столиці, повідомив заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, ця постанова Господарського суду незаконно,

і таким чином майданчик намагаються повернути Януковичу

Згідно з ухвалою Господарського суду Києва від 24

січня 2019 року, яка підписана суддею В. Курдельчук, Нацагентству з

питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних

та інших злочинів (АРМА), комунальному підприємству «Центр організації

дорожнього руху» заборонили вчиняти будь-які дії по виконанню

договору управління майном від 18 жовтня 2018 року.

«Майно – це вертолітний майданчик, побудований

оточенням Віктора Януковича через схему відмивання «брудних» грошей на

Парковій дорозі. Там повинен був приземлятися побіжний президент, прилітаючи з

резиденції «Межигір’я» до Адміністрації президента на вулиці Банковій», –

пояснив Поворозник.

Він нагадав, що в 2010 році команда Леоніда Черновецького

здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га в рекреаційній зоні

всупереч Генплану столиці і дозволила спотворити схил Дніпра. Чиновник уточнив,

що суд прийняв рішення на користь ТОВ «Амадеус Ко».

«За такою логікою ми можемо очікувати повернення вертолітного

майданчики Віктору Януковичу», – зазначив Поворозник.

Компанія «Амадеус Ко» записана на британській фірмі Fineroad Business LLP, яка в грудні 2017 року змінила засновника. Ним став уродженець Краматорська Сергій Московський, який є довіреною особою нардепа від БПП Максима Єфімова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва закрив кримінальну справу проти фіктивного власника вертолітного майданчика Віктора Януковича і звільнив його від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

До цього Печерський районний суд зняв арешт з грошей оточення Януковича. Крім

того протягом 2016-2017 років близько двох мільярдів гривень були зняті з депозитів «Всеукраїнського

банку розвитку» сина Януковича, Олександра, через касу «Міжнародного

інвестиційного банку» Петра Порошенка. При цьому сам банк заробив на операціях близько 20 мільйонів

«комісійних».