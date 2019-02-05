У ГПУ не знають, що Луценко програв суд дніпровському бізнесменові «Нарику»

Генпрокурор Юрій Луценко не отримував жодної інформації про позов проти нього від бізнесмена з Дніпра Олександра Петровського (Нареклишвили), якого називають «кримінальним авторитетом» на прізвисько «Нарік». Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у коментарі «Громадскому».

«Луценко не викликали ні в суд-нікуди. Рішення ніякого не

отримували. Щось коментувати ми не можемо, тому що не бачили ані рішення

суду, ні виклику в суд. Треба спочатку побачити якийсь юридичний документ. Ми

всі прочитали так само як і ви — з новин», — заявила Вона.

Раніше журнал «Новий час» повідомив, що

Петровський виграв кілька судових справ проти Луценка і журналістів,

заборонивши їм називати себе «кримінальним авторитетом» на прізвисько «Нарік». Справа

проти Луценка, за інформацією видання, він виграв ще в 2010 році.

Раніше SKELET-info розповідав про життєвий шлях Петровського, який допоміг створити Православну церкву України.