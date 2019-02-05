Тимошенко закликала розслідувати збагачення Порошенко

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко вимагає, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції взявся за дослідження збагачення президента України Петра Порошенка.

Політик заявила, що в 2018 році доходи глави держави зросли, про що свідчать зміни, які він вніс у свою декларацію протягом року.

На думку Тимошенко, НАПК потрібно скласти протокол про корупцію, тому що Порошенко збільшив свої доходи в 82 рази.

“Я тримаю в руках декларацію Порошенко за минулий 2018 рік, а також документи, якими він додекларировал в 2018 році свої статки. Президент України за рік в 82 рази збільшив свої доходи. На тлі крайньої бідності людей. А що найбільш цікаво, що частину своїх доходів він збільшив на те, що дає свої особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки. Лихварство президента під час війни, розрухи і практично майже голоду — це злочин. Є абсолютний конфлікт інтересів між президентом, який має всі повноваження і призначає керівника Національного банку, а також тим, що він своїй державі віддає гроші під відсотки. Я звернулася до Національному агентству з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів”, — заявила Тимошенко.