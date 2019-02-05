У Білорусі зруйнували «лавку Клінтона»

Вандали розбили пам’ятну лаву.

Американське посольство закликало владу Білорусі провести розслідування і знайти вандалів, які зруйнували лавку, яка була подарована екс-президентом США Біллом Клінтоном.

«Ми закликаємо білоруську владу провести розслідування та притягнути винних до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що знищення лавки не відіб’ється на підтримку Вашингтоном незалежності і суверенітету Білорусі.

Про те, що вандали розбили пам’ятну лаву, стало відомо 1 лютого. На фото, опублікованому активістом, видно, що вона розбита на чотири частини.

Лава була встановлена в 1990-ті роки під час візиту Клінтона у Білорусію. Урочищі Куропати є місцем поховання жертв репресій, там поховані десятки тисяч людей.