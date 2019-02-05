Глава МЗС РФ назвав Православну церкву України нелегітимною

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає нелегітимною Православну церкву України (ПЦУ).

“Абсолютно нелегітимне рішення було, за всіма канонами. І за канонами невтручання держави у церковне життя, і за канонами самого православ’я, тому що рішення 1686 року, яке в Константинополі було прийнято – про передачу цієї церкви під егіду Московського патріархату – безвідкличне, достатньо просто прочитати його”, – заявив Лавров.

Глава російського Мзс вважає Православну українську церкву “наругою над історією” і спробою “посварити” народи Росії та України.

“Знущання над історією, переслідування тим самим мети просто посварити Росію і Україну, відвадити наші народи від того, щоб вони дружили, це, я вважаю, за великим рахунком, злочин (влади України) перед своїми громадянами”, – також сказав він.