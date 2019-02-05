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Глава МЗС РФ назвав Православну церкву України нелегітимною

05.02.2019

Глава МИД РФ назвал Православную церковь Украины нелегитимной

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає нелегітимною Православну церкву України (ПЦУ).

“Абсолютно нелегітимне рішення було, за всіма канонами. І за канонами невтручання держави у церковне життя, і за канонами самого православ’я, тому що рішення 1686 року, яке в Константинополі було прийнято – про передачу цієї церкви під егіду Московського патріархату – безвідкличне, достатньо просто прочитати його”, – заявив Лавров.

Глава російського Мзс вважає Православну українську церкву “наругою над історією” і спробою “посварити” народи Росії та України.

“Знущання над історією, переслідування тим самим мети просто посварити Росію і Україну, відвадити наші народи від того, щоб вони дружили, це, я вважаю, за великим рахунком, злочин (влади України) перед своїми громадянами”, – також сказав він.

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