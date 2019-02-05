В Афганістані бойовики розстріляли журналістів

Мотиви нападу поки невідомі.

Сьогодні ввечері в Афганістані в редакцію Радіо Хамсада в Талокане, столиці північної провінції Тахар увірвалися бойовики і відкрили вогонь.

Як розповів директор Радіо Хамсада Сьомін Хуссаини, в результаті стрілянини загинули на місці дві людини – ведучий радіостанції і репортер, обидва 20-річні.

Поки невідомо, чи були загиблі в ефірі під час стрільби.

Раніше сьогодні повідомлялося, що 4-5 лютого в результаті серії атак бойовиків Талібану загинули близько п’ятдесяти військових і поліцейських.