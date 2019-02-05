«Золоті нирки»: ділки фармринку брати Фісталі націлилися на мільйонний куш

Стерв’ятники від фармацевтики готуються до бійки за 87 млн грн.

На практиці ж виграє той, хто в долі з організаторами тендеру, а небажаний учасник, як би він не демпінгував, буде дискваліфікований (привід знайдеться). Тим часом щасливий переможець «прозорих» торгів у кращому випадку надасть знижку в 10% від суми, спочатку запропонованою покупцем, при цьому маржа (різниця між ціною виробника і кінцевого продажу) все одно може досягти 50%, а то й 100%. І нам залишається менше місяця гадати, яким з кланів від гемодиализной мафії віддадуть перевагу непідкупні львівські чиновники.

ТОВ «Ренарт» записано на Сергія Суміна, який у 2013-2014 роках був одним з учасників «Neomed Global s.r.o.» (Чехія). Це компанія, через яку «Лінк-Медітал» імпортує левову частку препаратів для діалізу.

«Бакмед» виріс на державному майданчику, оскільки першим засновником фірми була державна компанія «Укрмедпостач». А керівники держкомпанії згодом перейшли в приватний сектор. Леонід Калинник з крісла директора «Укрмедпостачу» перебрався до складу співзасновників «Бакмеда». Заступник Калинника за держкомпанії Сергій Ледин очолив правління «Бакмеда», а згодом його на цьому посту змінив Дмитро Сергійович Ледин.

В результаті колишні партнери Барышевские («Лінк-Медітал») і Ледины («Диавита») опинилися по різні сторони барикад. Якщо раніше вони без шуму і пилу «пиляли» багатомільйонні тендери на закупівлю витратних матеріалів для перитонеального діалізу, то зараз непримиренно воюють, час від часу влаштовуючи гучні скандали. Можливо, причина в тому, що «Диавита» Лединых два роки тому перестала задовольнятися досить компактною нішею перитонеального діалізу і стала вклинюватися в інші диализные тендери, вириваючи з рук інших гравців жирні шматки пирога.

І якщо тендери, в яких беруть участь тільки «Лінк-Медітал» і «Ренарт», зазвичай виглядають як міжсобойчик, то з присутністю «Диавиты» торги перетворюються в тяжбу – коли фірми з картелю «Фрезеніус» не вставляють палиці в колеса «Диавите», «Диавита» капостить представникам «Фрезеніусу».

Так, наприклад, 1 лютого «Диавита» виграла тендер (з пропозицією 1,193 млн грн), Львівської обласної клінічної лікарні на постачання витратних матеріалів для перитонеального діалізу. «Лінк-Медітал» оскаржив результати торгів.

У свою чергу «Диавита» торік намагалася оскаржити результати тендеру, оголошеного Миколаївською обласною клінічною лікарнею на постачання витратних матеріалів для гемодіалізу. «Диавиту» до того аукціону просто не допустили, видимість конкуренції створювали партнерські фірми «Лінк-Медітал» і «Ренарт» (виграв останній з пропозицією до 43,9 млн при стартовій ставкою у 45,6 млн грн).

Таких прикладів ворожнечі «Диавиты» з картелем «Фрезеніус» – десятки.

На наведеній вище таблиці видно, що левову частку тендерів «Диавита» виграла взагалі без конкуренції – конкурентів як таких не допускали. Справа в тому, що ще в часи процвітання «Бакмеда» майже всіх хворих, яким потрібна не «звичайний», а саме перитонеальний діаліз, «підсадили» на продукцію компанії «Baxter», ексклюзивним представником якої в Україні наразі є «Диавита». «Лінк-Медітал» і «Ренарт» просувають продукцію «Fresenius». Витратні матеріали «Бакстера» і «Френзениуса» несумісні (зокрема, діаметр катетерів, які імплантуються пацієнтам в черевну порожнину). Представники «Диавиты» упирають на припис Моз, згідно з яким заміна катетера небезпечна для здоров’я хворих, отже, купувати потрібно лише її продукцію. Що є чистої води лукавство, оскільки хворим нерідко доводиться замінювати катетери з суто медичними показниками.

Будемо сподіватися, що після цього депутат Лещенко таки закінчив ремонт квартири, купленої в центрі столиці на позичені у мами і Олени Притули гроші.

Але ми відволіклися. Повернемося до львівського тендеру.



Тетяна Бахтєєва і Рінат Ахметов

Враховуючи, що Фісталі тісно пов’язані з проросійською клікою в парламенті в особі депутата Тетяни Бахтєєвої, поява на тендері у Львові очевидно пов’язаної з ними фірми само по собі викличе скандал. В цьому плані зареєстрована на громадянина євросоюзу фірма з Рівного виглядає куди більш переважно.