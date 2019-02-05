Трамп пригрозив мігрантам армією

США відправили додаткові війська.

Президент США Дональд Трамп заявив про очікуваний наплив “величезної кількості нелегальних мігрантів.

Також Трамп заявив про те, що збирається відправити на кордон з Мексикою додаткові війська.

“Величезна кількість людей перетинає Мексику в надії прорватися через наш південний рубіж. Ми відправили додаткові війська (в прикордонну зону – ред.). Якщо буде потрібно, збудуємо стіну з людей. Якщо б ми мали справжню стіну, це навіть не було б варте уваги!” – зазначив глава Білого дому.