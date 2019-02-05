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Трамп пригрозив мігрантам армією

05.02.2019

Трамп пригрозил мигрантам армиейСША відправили додаткові війська.

Президент США Дональд Трамп заявив про очікуваний наплив “величезної кількості нелегальних мігрантів.

Також Трамп заявив про те, що збирається відправити на кордон з Мексикою додаткові війська.

“Величезна кількість людей перетинає Мексику в надії прорватися через наш південний рубіж. Ми відправили додаткові війська (в прикордонну зону – ред.). Якщо буде потрібно, збудуємо стіну з людей. Якщо б ми мали справжню стіну, це навіть не було б варте уваги!” – зазначив глава Білого дому.

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