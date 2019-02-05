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Нардеп від “Батьківщини”, отримує компенсацію за проїзд, розбагатів на п’ять мільйонів

05.02.2019

Нардеп от “Батькивщины”, получающий компенсацию за проезд, разбогател на пять миллионов

Народний депутат України Іван Крулько, обраний до парламенту за списком партії «Батьківщина» і очолює підкомітет з питань державного фінансового контролю і діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету отримав дохід у розмірі 4 мільйони 900 тисяч гривень.

Нардеп от “Батькивщины”, получающий компенсацию за проезд, разбогател на пять миллионов

 

Крулько володіє трьома земельними ділянками у Київській та Херсонській областях, квартирою, гаражем в Києві (останній, навряд чи коштує 5 мільйонів гривень, – ред.). Швидше за все, мова йде про продаж ділянок в Київській області: 1000 квадратних метрів у Борисполі або 1200 квадратних метрів в Броварському районі.

Нардеп от “Батькивщины”, получающий компенсацию за проезд, разбогател на пять миллионовНардеп от “Батькивщины”, получающий компенсацию за проезд, разбогател на пять миллионов

Нардеп от “Батькивщины”, получающий компенсацию за проезд, разбогател на пять миллионов

У декларації за 2017 рік крім нерухомості зазначено, що політик придбав «BMW Х5» (вартість на вторинному ринку – близько 2 мільйонів гривень), а також задекларував більш мільйона гривень готівкою. Що стосується депутатських доходів, то в минулому році Крулько отримав 256 000 гривень заробітної плати, 253 000 гривень – на виконання депутатських повноважень, 38 170 гривень – компенсацію за проїзд.

Звідки у депутата є така кількість дорогої нерухомості – невідомо, адже політик ніколи не займався бізнесом. Іван Крулько почав свою кар’єру в 2002 і практично завжди працював на державних посадах був помічником нардепа, помічником міністра, заступником міністра, а з 2014 року – народний депутат.

Дружина Інна Крулько працює менеджером волонтерського центру «GoGlobal». Протягом 2015-2017 років виховувала малолітніх дітей, отримувала за це соцвиплати, доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна, відсотки по вкладах в банках.

Нагадаємо, Крулько – один із власників карток для голосування депутатів від “Батьківщини”. Тобто неодноразово практикував неперсональне голосування у Верховній Раді, в тому числі і від особи лідера політсили – Юлії Тимошенко.

Також політик був помічений у перешкоджанні роботи журналістів, а під час засідання парламенту грав в “Монополію” на своєму телефоні.

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