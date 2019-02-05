Нардеп від “Батьківщини”, отримує компенсацію за проїзд, розбагатів на п’ять мільйонів

Народний депутат України Іван Крулько, обраний до парламенту за списком партії «Батьківщина» і очолює підкомітет з питань державного фінансового контролю і діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету отримав дохід у розмірі 4 мільйони 900 тисяч гривень.

Крулько володіє трьома земельними ділянками у Київській та Херсонській областях, квартирою, гаражем в Києві (останній, навряд чи коштує 5 мільйонів гривень, – ред.). Швидше за все, мова йде про продаж ділянок в Київській області: 1000 квадратних метрів у Борисполі або 1200 квадратних метрів в Броварському районі.

У декларації за 2017 рік крім нерухомості зазначено, що політик придбав «BMW Х5» (вартість на вторинному ринку – близько 2 мільйонів гривень), а також задекларував більш мільйона гривень готівкою. Що стосується депутатських доходів, то в минулому році Крулько отримав 256 000 гривень заробітної плати, 253 000 гривень – на виконання депутатських повноважень, 38 170 гривень – компенсацію за проїзд.

Звідки у депутата є така кількість дорогої нерухомості – невідомо, адже політик ніколи не займався бізнесом. Іван Крулько почав свою кар’єру в 2002 і практично завжди працював на державних посадах був помічником нардепа, помічником міністра, заступником міністра, а з 2014 року – народний депутат.

Дружина Інна Крулько працює менеджером волонтерського центру «GoGlobal». Протягом 2015-2017 років виховувала малолітніх дітей, отримувала за це соцвиплати, доходи від відчуження рухомого та нерухомого майна, відсотки по вкладах в банках.

Нагадаємо, Крулько – один із власників карток для голосування депутатів від “Батьківщини”. Тобто неодноразово практикував неперсональне голосування у Верховній Раді, в тому числі і від особи лідера політсили – Юлії Тимошенко.

Також політик був помічений у перешкоджанні роботи журналістів, а під час засідання парламенту грав в “Монополію” на своєму телефоні.