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Гендиректор заводу “Маяк” близько 10 місяців не виплачував зарплату працівникам підприємства

05.02.2019

Гендиректор завода “Маяк” около 10 месяцев не выплачивал зарплату работникам предприятия

Гендиректора заводу “Маяк” повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 мільйонів гривень.

“Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру голові правління-генеральному директору ВАТ” Завод “Маяк” у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж на місяць, вчинена умисно керівником підприємства)”, – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що з грудня 2017 по вересень 2018 року керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства, внаслідок чого виникла заборгованість на суму 11 млн 200 тис. грн.

У той же час, незважаючи на заборгованість перед робітниками і при наявності коштів на рахунках глава підприємства здійснював інші платежі, витрачав кошти на господарські потреби і навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб’єктам господарської діяльності.

Зараз вирішується питання про обрання керівника підприємства заходу.

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