США перекинули в Сирію бронетехніку

Вантажівки перетнули КПП “Симелка”.
США перекинули на підконтрольні терористам території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами.
Напередодні ввечері вантажівки, навантажені з бронетранспортерами, робочої технікою і генераторами перетнули КПП “Симелка” на іраксько-сирійському кордоні.
На кадрах, які потрапили в розпорядження видання видно хури, навантажені генераторами, які, ймовірно, будуть використані для енергопостачання військових баз США в Сирії або при будівництві нових баз в регіоні.