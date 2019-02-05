США перекинули в Сирію бронетехніку

Вантажівки перетнули КПП “Симелка”.

США перекинули на підконтрольні терористам території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами.

Напередодні ввечері вантажівки, навантажені з бронетранспортерами, робочої технікою і генераторами перетнули КПП “Симелка” на іраксько-сирійському кордоні.

На кадрах, які потрапили в розпорядження видання видно хури, навантажені генераторами, які, ймовірно, будуть використані для енергопостачання військових баз США в Сирії або при будівництві нових баз в регіоні.