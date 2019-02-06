Спецслужби Литви з’ясували, навіщо Росії потрібна Білорусь

Росія використовує Білорусь в ролі «буферної» держави, з допомогою якого вона демонструє свою військову міць і планує військові операції.

Згідно з документом литовської розвідки, РФ зміцнює військові потужності в Калінінградській області, що дозволяє їй почати бойові дії протягом доби з моменту отримання наказу. Розміщена в регіоні військова угруповання зміцнюється – створюються нові військові частини, що поставляються озброєння і бойова техніка, а також проводиться інтенсивна військова тренування.

Втім, ймовірність початку конфлікту знижують сили НАТО і країн Балтії, розміщені в Балтійському регіоні.

За інформацією спецслужб Литви, Мінськ не може здійснювати незалежну оборонну політику через економічну залежність від Росії, а також військової інтеграції.

Як повідомлялося раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не може бути й мови про об’єднання з Росією. У МЗС РФ поспішили нагадати, що Мінськ – «надійний союзник і партнер» Кремля.