Курс долара в Україні оновив мінімум з початку року

5 лютого, у вівторок, Національний банк України встановив мінімальний курс долара по відношенню до гривні з початку поточного року.

У вівторок американський долар торгується в Україні за 27,42 гривні, при цьому курс європейської валюти становить 31,29 гривень. 10 російських рублів сьогодні торгуються за 4,18 гривень.

У Національному банку підкреслили, що у порівнянні з курсом 4 лютого курс американської валюти знизився на 15 копійок. При цьому за останній тиждень американський долар подешевшав на рекордні 37 копійок. Аналітики зазначили, що курс 5 лютого є найнижчим з початку поточного року. Потрібно відзначити, що раніше експерти прогнозували, що протягом цього тижня курс американської валюти також продовжить знижуватися.

Що стосується євро, то європейська валюта подешевшала на 24 копійки. Останній раз такий низький курс євро був зафіксований на початку поточного року. Російський рубль теж продовжує дешевшати по відношенню до Української гривні. За 1 день курс знизився на 2 копійки.