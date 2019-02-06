Ощадбанк збільшив свій збиток до 7,6 млрд грн

Ощадбанк за підсумками 2018 року отримав збиток 7,6 млрд грн, що на 0,6 млрд грн більше, ніж негативний фінансовий результат банку за січень-вересень 2018 року.

Про це йдеться в оборотно-сальдовом балансі банку на 1.01.2019, повідомляє FinClub.

Цей результат дозволяє Ощадбанку утримати статус самого збиткового українського банку банківської системи в минулому році. Ще в 2017 році в банку було прибуток (132 млн грн).

У НБУ заявили, що майже 80% збитку 15 банків припали на Ощадбанк і ВТБ Банк, який зараз ліквідується. І саме Ощадбанк у НБУ хочуть перевірити первымв поточному році.

Збиток Ощадбанку викликаний значними відрахуваннями в резерви – 8,8 млрд грн. Загальні адміністративні витрати склали 1,4 млрд грн, зокрема, витрати на персонал – 738 млн грн.

Процентні витрати за депозитами склали 1,05 млрд грн, а процентні доходи за кредитами – 3,5 млрд грн.

Капітал банку скоротився до 4,7 млрд грн.

Національний банк у січні 2019 року оштрафував Ощадбанк на 94,74 млн грн за ведення повторної ризикової діяльності. Ощадбанк має намір у суді оспоритьштраф НБУ.