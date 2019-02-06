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Суд заборонив Супрун очолювати Моз

06.02.2019

Суд запретил Супрун возглавлять Минздрав

Столичний окружний адміністративний суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Позов відповідного змісту подав депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігорем Мосийчуком, і його задовольнили частково. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook лідер Радикальної партії та кандидат на посаду президента Олег Ляшко.

«Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки глави Моз. Життя та здоров’я українців — найвища цінність. За це і боремося!», – написав у своєму пості парламентарій.

Раніше сама Супрун, коментуючи подачу Мосийчуком позову, заявляла, що його активно використовують противники медичних реформ. «У свій час цього народного депутата спіймали на отриманні великого хабара і підозрювали за п’ятьма статтями Кримінального кодексу. І зараз досить активно використовують для захисту колишнього керівництва Одеського національного медичного університету», – зазначила Супрун.

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