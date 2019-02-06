Суд заборонив Супрун очолювати Моз

Столичний окружний адміністративний суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Позов відповідного змісту подав депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігорем Мосийчуком, і його задовольнили частково. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook лідер Радикальної партії та кандидат на посаду президента Олег Ляшко.

«Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки глави Моз. Життя та здоров’я українців — найвища цінність. За це і боремося!», – написав у своєму пості парламентарій.

Раніше сама Супрун, коментуючи подачу Мосийчуком позову, заявляла, що його активно використовують противники медичних реформ. «У свій час цього народного депутата спіймали на отриманні великого хабара і підозрювали за п’ятьма статтями Кримінального кодексу. І зараз досить активно використовують для захисту колишнього керівництва Одеського національного медичного університету», – зазначила Супрун.