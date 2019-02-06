“Ставлять пам’ятники невідомо кому!” Пропагандисти Путіна вибухнули їдкими збуреннями з-за України

Скандальні російські пропагандисти Ольга Скабеева та Євген Попов їдко прокоментували плани Львова за створення масштабного меморіалу в пам’ять про Небесну Сотні.

Рупори Кремля назвали це переписуванням історії та обурилися через те, що в Україні відходять від штампів радянської пропаганди про героїв. Бурхливе обурення Скабеева і Попов продемонстрували в ефірі програми “60 хвилин” на телеканалі “Росія 1” .

“Українці собі споруджують нові монументи! Дивіться будь — пам’ятник Небесної Сотні замість пам’ятника солдатам Червоної армії!” — злісно вигукнула Скабеева і пустила в ефір сюжет про молодих львівських архітекторів, які запропонували ідею комплексу.

Подивившись його, український громадський діяч Вадим Трюхан запитав у пропагандистів, що поганого вони бачать у цій ініціативі.

“Що поганого?! Тому що ви зносите пам’ятник героям Великої Вітчизняної війни, а ставите пам’ятники невідомо кому, з шведської сталі! З шведської сталі!” — роздратовано відповів йому Попов.

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Скабеева підтримала його і уїдливо додала, що в Україні нібито займаються переформатуванням і переписуванням історії.