Facebook масштабно заглючил на відправку повідомлень

У вівторок, 5 лютого, в роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій, який відчули на собі жителі Європи.

За даними сервісу, збій зафіксували в Болгарії, Румунії, Польщі, Чехії, Німеччини, Британії, Франції, Португалії, Нідерландах, Австрії, Швеції, Естонії. Користувачі скаржаться, що соцмережа викидає їх з особистих акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову, також користувачі не можуть відправити повідомлення або підключитися до сервера. Також потрібно більше часу на завантаження поста.

Як бачимо на “живий карті збоїв”, проблеми торкнулися також українських користувачів Facebook.

Скріншот: downdetector.ru