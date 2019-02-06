На жителя Колорадо під час пробіжки напала пума

Чоловік зумів захистити себе.

В американському штаті Колорадо бігун зміг захиститися від напала на нього пуми.

Зазначається, що інцидент стався 4 лютого. Молода пума напала на чоловіка, що займався бігом в природному парку.

Представник Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл розповіла, що спочатку пума йшла за чоловіком, потім напала на нього і вчепився кігтями в зап’ясті.

Вільною рукою бігун зміг намацати камінь на землі і вдарив ним тварину. Після цього він обхопив пуму за шию і повалив на землю.

Феррелл уточнила, що як тільки чоловік зміг звільнити зап’ястя від іклів, він застрибнув на спину пуми і задушив її з допомогою рук і ніг.

Потім потерпілий сів у машину і приїхав до лікарні з укусами і рваними ранами на руках і обличчі. Вранці у вівторок його відпустили з лікарні.

Представники служби охорони тварин пізніше знайшли мертву пуму на місці, про яке їм сказав потерпілий.

Представники Colorado Parks and Wildlife підкреслили, що атаки пум в штаті трапляються рідко, а тварина могло привабити те, що чоловік втік.