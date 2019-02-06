Біля берегів США зіткнулися два військові судна

Два американські кораблі зіткнулися кормами.



Біля узбережжя Флориди у вівторок, 5 лютого, зіткнулися кормами під час поповнення запасів два кораблі ВМС США. Про це повідомила прес-служба військово-морського відомства.

В інциденті брали участь ракетний крейсер Leyte Gulf і суховантаж Robert E. Peary. В результаті НП ніхто не постраждав, кораблі змогли продовжити плавання.

Відзначається, що суду входять в ауг на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln.

Після того, як вони повернуться в порт приписки, буде проведена оцінка шкоди.

За фактом події командування ВМС США проведе перевірку.