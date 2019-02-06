Ватикан зголосився стати посередником у конфлікті у Венесуелі

Папа Франциск готовий піти на крайні заходи.



Ватикан готовий виступити посередником у Венесуелі, якщо сторони про це попросять.

Папа Римський Франциск підкреслив, що відповідне звернення сторін до Святого престолу – необхідна умова посередництва.

Папа розглядає можливість посередництва в конфлікті у Венесуелі тільки як крайній захід.

Він повідомив, що ще не отримував листи з проханням про допомогу від Ніколаса Мадуро.

19 країн Євросоюзу 4 лютого прийняли спільну декларацію, в якій підтвердили, що визнають главу венесуельської Національної асамблеї Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Документ підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція і Великобританія.