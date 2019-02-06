Бомба під Зеленського. Як масова міграція вплине на результат виборів в Україні

«Порохоботы», «юлеботы», реклама в YouTube і Facebook — все це не допоможе кандидатам у президенти України перемогти на виборах у березні 2019 року.

Якщо на Заході виборця в останні роки вербують через Твіттер і «біг дата», то в Україні вирішальну роль зіграє старий добрий телевізор, а не інтернет. Причому, мабуть, навіть більшою мірою, ніж раніше.

Адже на президентських виборах 2010 і 2014 років не було такої масової міграції з України. А зараз молодь і люди, яких соціологи називають економічно активним населенням, їдуть мільйонами.

У країні ж залишаються в основному пенсіонери, які мало користуються інтернетом — зате мають стійку звичку отримувати новини по телевізору, а головне — справно відвідувати виборчі дільниці.

Таким чином, результат виборів визначать телеканали, які мають більше аудиторії старшого віку. А результати претендентів на пост №1 можуть бути в реальності значно відрізняться від того, що показують нинішні рейтинги.

«Країна» розбиралася, за кого проголосує різко постаріла Україна.

Мінус 12 мільйонів українців

Коли Петро Порошенко намагається завоювати очки досягненням безвиза з ЄС, він ходить по дуже тонкому льоду.

Тих, хто їздить «випити чашечку кави в Братиславу», серед користувачів безвиза — не так вже й багато. Основна маса — це трудові мігранти, які найімовірніше на виборах не проголосують.

Так і їдуть люди не від хорошого життя. Це підтверджують останні опитування. З ним українці вважають, що масовий виїзд людей за кордон — це головна загроза державі. А значить, безвиз, який цю загрозу уособлює, може знизити рейтинг Порошенко.

Дослідження «Рейтингу» від 4 лютого 2019

Наприкінці грудня міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, мінливо — від 7 до 9 млн осіб. Разом виходить більше 12 мільйонів чоловік.

За даними Міжнародної організації міграції, приблизно половина всіх мігрантів світу — у віці від 18 до 29 років.

Саме серед таких молодих людей кількість довгострокових трудових мігрантів, які вирішили не повертатися в Україну, майже вдвічі більше, ніж серед людей у віці від 45 до 65 років, повідомила Радіо НВ перший заступник міністра соціальної політики Ольга Крентовська.

Причому втеча робочих рук з України почалося і до безвиза. За три роки з 2013-го по 2016 рік чисельність економічно активного населення скоротилася з майже 21 млн. до 18 млн. За цей же період чисельність штатних працівників зменшилася на 2 млн, а самозайнятих – на 2,5 млн.

Після введення безвізового режиму ці процеси тільки прискорилися. Паралельно європейські сусіди України почали відкривати свої ринки праці для українців, яких в основному використовують на малокваліфікованих роботах — будівництві, плантаціях, складах і на шкідливих виробництвах.

Міграція впливає на демографію

Таким чином, майбутні вибори навесні оголюють дві проблеми. По-перше, із-за відтоку населення на них очікується низька явка. По-друге — це буде неабияк «перестарілий» виборець.

З явкою все більш-менш зрозуміло — крім мігрантів, на виборах не проголосує населення непідконтрольних територій. У 2014 році на травневе голосування прийшло 18 мільйонів чоловік (з 35 мільйонів виборців). Зараз, за логікою, їх кількість буде ще меншим.

Причому, як уже стверджувалося, менше стане саме людей 20-40-річного віку.

Правда, все це приблизні підрахунки. Вони лише відображають тенденцію. Конкретних цифр за складом населення на даний момент немає — для цього потрібно проводити перепис.

«Днями у мене була приватна розмова з соціологами, які робили один з останніх соцопитувань. Мені було цікаво, як враховується в рейтингах демографічна картина. Ніхто не знає навіть точну кількість тих, хто виїхав, не кажучи вже про їх політичному перевазі. У державному реєстрі виборців 35 млн осіб. В Криму і ОРДЛО — оціночно до 3,5 млн. За кордоном — від 5 до 7 млн. Соціологи міряють явку від вибірки з 31 млн. насправді явка буде в першому турі не 65%, а 55%, за рахунок відсутності трудових мігрантів. Так само варто «перевзвешивать» і рейтинги. Голосувати будуть бюджетники і пенсіонери, а третина працездатних — поза виборів», — розповів «Країні» нардеп Ігор Попов, який раніше очолював Комітет виборців України.

Таким чином, якщо перерахувати на абсолютне число виборців, то проголосує 18-19 млн осіб. Для виходу в другий тур потрібно буде набрати в районі 20 відсотків від тих, хто прийшов на дільниці — тобто менше 4 млн осіб або ж трохи більше 11 відсотків від загального числа виборців.

Експерт-міжнародник, голова Центру балто-чорноморських досліджень Ірина Верещук вважає, через демографічного перекосу реальні результати виборів будуть зовсім не тими, про яких говорить соціологія.

«Найбільш активна частина голосуючих сьогодні — на заробітках за кордоном, а там, як відомо, влада не дуже подбала про забезпечення їм конституційного права — обирати. У Росії ділянки не працюватимуть взагалі, в Польщі їх всього чотири для майже 2 млн українців. Я сумніваюся, що заради виборів вони (мігранти — ред.) захочуть спеціально повертатися в Україну. Навіть тимчасово. Демографічна картина змінюється, і на виборах ми можемо побачити зовсім не те, що сьогодні малюють соціологи», — заявила «Країні» Верещук.

Правда, проблема масової міграції були і раніше. Але, наприклад, на Західній Україні була поширена практика, коли рідня голосувала і за себе, і за тих, хто на заробітках за кордоном. Але це було можливе, як правило в ситуації, коли більшість виборчкомів у цьому регіоні повністю контролювалися однією політичною силою. Зараз таке вже навряд чи буде з-за сильної конкуренції.

Крім того, масштаби міграції в останні роки дуже сильно зросли і охопили вже всю країну. І покрити цю нестачу за рахунок організації голосування «мертвих душ» буде непросто.

Як демографія вплине на рейтинги

В соцопитуваннях, які публікуються в останній час, дійсно не враховується вплив міграції на зміну демографії. Для складання вибірки використовується соціально-демографічна (в тому числі й вікова структура українського суспільства, виходячи з даних офіційної статистики. А вона не відстежує масовий відтік людей.

При цьому в реальності ці вікові групи представлені інакше (і ніхто достовірно не знає, як саме). З урахуванням масового виїзду найбільш молодих і активних — крен йде в бік більш похилого виборця. Що може в підсумку скоригувати результати і самих опитувань.

«Нам, соціологам, завжди було складно враховувати інтенсивну мобільність населення України, що мігрує між Східною Європою і Росією, — пояснює «Країні» соціолог Віктор Небоженко. — По-друге, переселенці роз’їхалися по всій Україні. Ми, як можемо, це враховуємо. Але ніхто не може точно сказати, як ці мільйони чоловік впливають на вибори. Ми можемо тільки припускати, що мільйони людей, які масово виїжджають і заповнюють робочі місця Польщі, Чехії, Португалії, це не активний електорат, а пасивний. А на вибори піде «вікової» електорат, який знаходиться в Україні».

Якщо поглянути на рейтинги кандидатів під кутом виїзду мільйонів молодих і зрілих українців — то вони зазнають суттєвих змін.

Безумовно, наймолодша аудиторія — у Володимира Зеленського, який нещодавно вирвався в лідери президентських перегонів. У нього тотальна перевага над іншими кандидатами серед виборців 18-39 років.

Однак він програє Тимошенко, Порошенко і Бойко серед українців старше 50 років.

Дослідження «Рейтингу» від 4 лютого 2019

І ще один важливий момент для розуміння тенденцій — левова частка (84 відсотки) аудиторії старше 50 років черпають інформацію з телевізора.

Дані соцгрупи «Рейтинг» за грудень 2018 року

Тобто реальні результати кандидатів будуть залежати від «постарілу» за останні роки демографії, а також найбільших телеканалів, які в основному обслуговують літню аудиторію.

Які телеканали «зроблять» вибори-2019

У 2019 році під час передвиборної кампанії загальнонаціональні канали опиняться в парадоксальною для себе ситуації. Вони почнуть заробляти не на економічно активної аудиторії або, як її ще називають «комерційною» (18-54), а на більш старшій віковій групі.

Причина — вибори. Якщо звичайний рекламодавець хоче залучити до свого товару платоспроможних покупців молодого і середнього віку, політиків цікавить реклама серед тих, хто піде на виборчі дільниці. Як ми вже говорили — активніше голосують люди від 50-ти і старше.

Тому найбільші телеканали і починають мірятися саме цим прошарком глядачів.

Лідирує тут «Інтер» (належить підприємцеві Дмитру Фірташу і нардепу Сергію Льовочкіну). Саме у нього найбільша аудиторія 50+, судячи з середніми даними за 2018 рік.

На другому місці — «Україна» Ріната Ахметова, на третьому — телеканали Пінчука-СТБ, ICTV та «Новий» (група «Старлайтмедіа»). І на останньому — 1+1 Ігоря Коломойського.

Дані на основі телевимірювань компанії Nielsen

Судячи за цими даними, можна грубо спроектувати, хто з кандидатів отримає більше інформаційної підтримки на виборах президента.

Так, співвласник «Інтера» Сергій Льовочкін є одним з лідерів партії «Опозиційна платформа — За Життя». Ця політсила рухає в президенти Юрія Бойка.

Канал «Україна» Ріната Ахметова розподіляє свої ресурси між підтримкою Петра Порошенка, Олега Ляшка та Олександра Вілкула (віддаючи явну перевагу президенту — на «Україні» навіть показували максимально сервільний фільм про Порошенка).

Ресурси Віктора Пінчука приділяють особливу увагу Порошенко, Тимошенко і Гриценка.