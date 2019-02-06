Юрушев відремонтує кондиціонери у шести вагонах за 15 мільйонів

Леонід Юрушев

«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» («Дніпровагонрембуд») олігарха Леоніда Юрушева виграв тендер філії «Пасажирська компанія» «Укрзалізниці» з ремонту систем кондиціювання пасажирських вагонів вартістю 14,92 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Кондиціонери повинні бути полагоджені до середини цього року в

шести вагонах, таким чином вартість ремонту складе 2,48 млн грн за один

вагон. «У кошторисі передбачено встановлення нових систем кондиціонування

КВ-1-28 виробництва харківської компанії «МК «Енергозбереження» Віктора

Барського та Любові Тяганини по 933 тис. грн за один вагон», – зазначають журналісти.

За документами, прибуток «Днепровагонремстроя» з кожного

вагона складе 470 тис. грн, витрати на зарплату 25 робочих -72 тис. грн за

весь період ремонту.

Єдиним конкурентом підприємства Юрушева було ТОВ «ДВРБ-сервіс»

Дмитра Назаренка, яке прописано в Дніпрі за однією адресою з «Днепровагонремстроем»

по вул. Універсальна, 10. «За результатами такої конкуренції на аукціоні ціну

ніхто не знижував, і кінцева вартість операції була нижче очікуваної вартості

тендеру тільки на 0,05%», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Дніпровагонрембуд» отримав 32,32 млн грн прибутку порівняно з 185,62 млн грн збитків за 2016 рік.

Також стало відомо, що фірма Юрушева причетна до ремонту Подільсько-Воскресенського

мостового переходу через 6,5 млрд грн.