Нардеп Клімов прийшов у Раду у годинах за два мільйони

Бізнесмен і політик, колишній власник «Імексбанку» – народний депутат від фракції «Відродження» Леонід Климов з’явився у Верховній Раді з швейцарським годинником вартістю 2 млн гривень. Фото депутата з наручним годинником швейцарської компанії Ulysse Nardin зробив кореспондент «Апострофа».
Годинник зроблені з рожевого золота, онікса і сапфірового
скла, а браслет виготовлений з шкіри крокодила. Ціна такого аксесуара –
$72 995 доларів (близько 2 мільйонів гривень).
Раніше SKELET-info повідомляв, що топ-менеджер Климова Анатолій Хованський фігурує в розслідуванні Генеральної прокуратури про незаконний експорт зерна.
Також стало відомо, що збанкрутілий «Імексбанк» Климова продає нежитлові будівлі центрального
стадіону «Чорноморець» площею понад 80 тисяч кв. м. А до цього Державна
виконавча служба Міністерства юстиції України виставила на продаж готель «Чорне море
Рішельєвська» Клімова.