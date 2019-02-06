Нардеп Клімов прийшов у Раду у годинах за два мільйони

Бізнесмен і політик, колишній власник «Імексбанку» – народний депутат від фракції «Відродження» Леонід Климов з’явився у Верховній Раді з швейцарським годинником вартістю 2 млн гривень. Фото депутата з наручним годинником швейцарської компанії Ulysse Nardin зробив кореспондент «Апострофа».

Годинник зроблені з рожевого золота, онікса і сапфірового

скла, а браслет виготовлений з шкіри крокодила. Ціна такого аксесуара –

$72 995 доларів (близько 2 мільйонів гривень).

Раніше SKELET-info повідомляв, що топ-менеджер Климова Анатолій Хованський фігурує в розслідуванні Генеральної прокуратури про незаконний експорт зерна.

Також стало відомо, що збанкрутілий «Імексбанк» Климова продає нежитлові будівлі центрального

стадіону «Чорноморець» площею понад 80 тисяч кв. м. А до цього Державна

виконавча служба Міністерства юстиції України виставила на продаж готель «Чорне море

Рішельєвська» Клімова.