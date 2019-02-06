В Києві начальник відділу поліції вимагав 34 тисячі доларів

Співробітники СБУ викрили на хабарі керівника відділу Голосіївського управління Нацполиции в Києві.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з територіальних відділів вимагав 34 тис. доларів від місцевого приватного підприємця, який повідомив про крадіжку належних йому коштів. За вказану суму чиновник погодився прийняти відповідні заходи правового реагування за фактом заяви комерсанта.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після отримання 15 тисяч доларів.