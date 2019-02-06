НБУ зібрався видавати українським операторам поштового зв’язку ліцензії на перекази у гривні

НБУ поширив на операторів поштового зв’язку порядок видачі і відкликання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і передбачив можливість надання їм такої ліцензії.

Відповідні зміни передбачені постановою від 29 січня 2019 № 25, яке набуде чинності 7 лютого, повідомляє Юрліга.

Документом встановлено вимоги до операторів поштового зв’язку в частині структури власності, ділової репутації та професійної придатності та фінансового стану.

Зокрема, умовами видачі ліцензії є: відсутність протягом року порушень у сфері надання послуг поштового зв’язку в частині поштового переказу; відсутність порушень у сфері запобігання легалізації доходів; відповідність керівників і власників вимогам ділової репутації та професійної придатності. Крім того, у оператора поштового зв’язку має бути не менше 50 структурних підрозділів, в яких планується здійснення переказу коштів, на території не менше 50 % областей України (крім тимчасово окупованих територій), а також наявність не менше 50% доходів за попередній звітний рік/на останню звітну дату, одержані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, що підтверджується аудиторським звітом суб’єкта аудиторської діяльності.

Керівник оператора поштового зв’язку повинен відповідати таким вимогам до ділової репутації та професійної придатності:

1) мати:

– вища освіта;

– стаж роботи на керівних посадах не менше двох років;

2) не мати:

– заборгованості по сплаті податків і зборів;

– прострочки понад 30 календарних днів фінансового зобов’язання, сума якого перевищує 150 тис грн (або еквівалент суми 5000 євро, якщо зобов’язання виражене в іноземній валюті) перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою;

– досвіду роботи на керівній посаді в юридичній особі, щодо якої було порушено провадження у справі про банкрутство, в органах управління та/або контролю або на посаді відповідального за фінансовий моніторинг, до якої були застосовані санкції іноземними державами.

Оператор поштового зв’язку у разі зміни керівника зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін в письмовій формі повідомити НБУ про такі зміни і подати документи про нового керівника.

Крім того, постановою № 25 оновлені форми документів, які надаються для отримання ліцензії, а також форма ліцензії.