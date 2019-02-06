У США водій Über виявився серійним вбивцею

Він пройшов всі перевірки при найманні

Суд засудив американця Джейсона Далтона до довічного ув’язнення за шість вбивств в місті Каламазу, штат Мічиган в 2016 році. Дальтон раніше визнав провину, у нього не буде права на УДО.

20 лютого 2016 року Далтон протягом п’яти годин вбив шість осіб. У цей момент Далтон працював водієм Über і підвозив пасажирів, переміщаючись між місцями вбивств. Пізніше Далтон заявив, що додаток Über контролювало його «розум і тіло».

Після серії вбивств Über розповіла, що Далтон пройшов всі необхідні перевірки при наймі на роботу – у нього не було приводів у поліцію.