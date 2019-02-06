Трамп прокоментував гонку озброєнь з Росією

Трамп попередив Китай і Росію.



Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив Китай та Росію, США перевершать їх в гонці озброєнь у разі відсутності домовленості про укладення нового ракетного договору. Про це глава Білого дому повідомив під час другого щорічного виступу з промовою “Про стан держави” перед обома палатами Конгресу США.

Він нагадав, що в 1987 році Сполучені Штати уклали угоду з Росією, домовившись обмежити й скоротити ракетний потенціал обох країн.

“Хоча ми виконували договір до букви, Росія неодноразово порушувала його умови. Це відбувається протягом багатьох років. Саме з цієї причини я оголосив, що Сполучені Штати офіційно виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД)”, – підкреслив Трамп.

“Ми дійсно не мали вибору. Можливо, ми можемо вести переговори щодо іншого договору, включивши Китай і інших, чи можливо ми не можемо – у такому разі ми набагато більше витрачати і перевершимо у нововведеннях всіх інших”, – підкреслив Трамп.