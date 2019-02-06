Лазаренко згоден на $30 млн. Як карту екс-прем’єра розіграють на цих виборах — фото Павло Лазаренко. Фото eastnews.ua

Сьогодні суд федерального округу Колумбія в США почне розгляд питання про мирову угоду між Павлом Лазаренком і урядом США щодо заморожених активів українського екс-прем’єра. Тим часом в Україні вже активно обговорюють можливе повернення Павла Івановича в країну — нібито він може виступити з унікальними свідченнями проти Юлії Тимошенко, «втопивши» її рейтинг корупційним скандалом в обмін на зняття звинувачень українською Генпрокуратурою.

Угода зі слідством

Звіт про те, в якій стадії знаходяться переговори між Павлом Лазаренком і урядом США, повинні були надати суду до 4 лютого. Напередодні американський адвокат екс-прем’єра, партнер юрфірми Arnall Golden Gregory Джейсон Берд розкрив частину карт, сказавши, що в процесі врегулювання необхідно отримати згоду представників, «не є стороною у справі».

Згідно зі звітом про судових дебатах, які «Вести» прочитали в системі публічних даних США Govinfo (документ за грудень 2018 року), американська Феміда вважає цими особами уряд України, ліквідаційну комісію у Антигуа (офшор, де у Павла Лазаренка заморожена частина коштів), безліч трастів і родичів Павла Лазаренка, включаючи його колишню дружину, з якою він розлучений». Ціна питання висока. З того ж документа ясно, що США бажають конфіскувати понад $250 млн, розміщених на більш ніж 20 банківських рахунках в офшорних юрисдикціях Гернсі, Антигуа і Барбуда, а також в Швейцарії, Литві, Ліхтенштейні.

Сам Павло Лазаренко в показаннях американському суду визнавав власність $86 млн (у EuroFed Bank на Антигуа і на інших рахунках). ООН назвала суму в $200 млн, українська сторона зовсім говорить про $320 млн.

«Тим не менш чекати швидкого рішення — перебільшення: поки буде тільки попередній розгляд питання угоди сторін за принципами медіації, це слухання технічного характеру: сторони подивляться, наскільки вони просунулися в процесі. Він добровільний. Справа цивільна, а не кримінальна — про розподіл активів на заблокованих рахунках», — розповів «Вістям» заступник голови партії Павла Лазаренка «Громада», керівник газети «Новий час» Олег Оленюк.

Умови угоди адвокати ретельно оберігають, але «Вістям» стало відомо: за попереднім варіантом угоди, Лазаренко вдається зберегти близько $60 млн на рахунках (ймовірно, того самого ЕuroFed Bank на Антигуа), причому більше половини цієї суми він погодився виплатити в якості штрафної санкції уряду США. Самому Лазаренка, за різними даними, залишається сума від $23 млн до $30 млн. Ще близько $160 млн, за інформацією ресурсу lb.ua, буде повернуто Україні. Досі в країну вдалося повернути лише $15 млн (з швейцарських рахунків).

«Держдеп тиснув на треті країни»

Інші гроші дістануться іншим зацікавленим сторонам, головна з яких — сім’я екс-прем’єра, тобто його діти: Леся, Катерина і Олександр. У 2004 і 2005 роках Лазаренко двічі подавав суду «підтверджену претензію» від імені дітей на кошти, «розміщені на рахунку №41610 в банку Credit Suisse (Gernsey) Limited», вказавши, що діти є бенефіціарами його компанії Balford Trust. Поки судова система США не дозволяє їм скористатися засобами — дебати про можливість використати гроші тривають досі.

До речі, нинішня угода зі слідством для Павла Лазаренка вже не перша. З документів, з якими ознайомилися «Вести», ясно, що перший «драфт», тобто проект угоди про визнання вини, він підписав ще у 2002 році. Однак зазначається, що цей проект не був підписаний ні урядом, ні його власними адвокатами. «Отже, офіційно позивач ніколи не заявляв про визнання своєї провини», — йдеться в документі.

У ще одному судовому протоколі, вже від 2016 року, також містяться дані про угоду зі слідством, яку намагалися укласти боку. Тоді однією з умов виправдання повинна була стати еміграція Лазаренка в третю країну.

«Але в ході кримінального переслідування адвокат Міністерства юстиції США подав декларацію, в якій говорилося, що переговори про визнання вини були зірвані після того, як позивачу стало відомо, що він не зможе емігрувати в ту країну, яку обере сам, — стверджується в документах. — Хоча уряд запропонував альтернативну країну, позивач відмовився її прийняти. Позивач дотримується іншої точки зору, стверджуючи, що Державний департамент активно втручався в переселення і чинив тиск на бажану їм країну, щоб вона відмовилася від нього».

Як би там не було, тоді переговори про визнання вини Павлом Лазаренком розвалилися. «У 2016 році ситуація була трохи іншою: в той момент в Міграційному суді на розгляді знаходилося справу про перебування Лазаренка на території США. Зараз проблема відпала і питання про його екстрадицію вже не варто», — підтвердив «Вістям» Оленюк.

Таран для леді Ю

Потенційною вигодою у разі повернення Павла Лазаренка в Україну можуть бути не тільки (і не стільки) мільйони, які вже давно стали мемом кшталт «золота Полуботка». В умовах передвиборної гонки тема гіпотетично може бути використана як таран для самого рейтингового конкурента нинішнього президента — лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка працювала з Павлом Лазаренком (за твердженням агента ФБР Брайана Ерла, який розслідував справу Лазаренка в нульові, вона «була жертвою вимагання з боку Лазаренка і одночасно співучасником змови»).

У ЗМІ з’явилася теза з посиланням на джерела в ГПУ про те, що Генпрокуратура нібито навіть готова буде анулювати всі старі справи проти Павла Лазаренка, заведені проти нього на батьківщині. Співрозмовники «Вістей» в ГПУ вагалися з оцінкою такої «операції», уточнивши, що справи де-факто не ведуться вже тривалий час. «Поки Павло Іванович перебуває в США, справи не мають перспективи», — сказав наш співрозмовник.

Також не підтвердилася інформація про роботу в Україні слідчої групи з США спільно з ГПУ. А видання «Українські новини» силовики повідомили, що жодних допитів Юлії Тимошенко «найближчим часом не планують» (нібито на січень планувався допит лідера «Батьківщини»).

Обмін докорами, зірки і віп-агітатори. Чим відзначилися з’їзди з висунення Порошенка і Тимошенко

Тим не менш Банкова вже почала «пристрілювальний ” розігрів» теми Тимошенко. Близькі до АП блогери (учасник АТО Валерій Прозапас, Мирослав Олешко, який де-факто є штатним співробітником АП) пишуть у Фейсбуці пости з натяками на швидке повернення екс-прем’єра в Україну.

«В принципі, це не «пристрілювальна» акція. Ці пости і є нині діюча дискредитационная кампанія проти Тимошенко. Тим самим Банкова актуалізує теза про те, що Тимошенко-де є «злодійкою Лазаренка», — вважає політолог Руслан Бортник.

На його думку, сама інформкампанія, швидше за все, обмежиться цими натяками. Адже навіть у разі повернення Павла Лазаренка в Україну зовсім не факт, що екс-прем’єр виступить на боці Петра Порошенка.

«По-перше, політична партія Юлії Тимошенко однозначно буде брати участь у наступному політичному циклі. Навіть якщо вона програє президентські вибори, вона буде присутня в парламенті. І навіщо Лазаренка підтримувати президента, який вже тоне? По-друге, я не уявляю, якого рівня повинен бути компромат, щоб підірвати електоральне ядро Тимошенко. 20 років вже минуло. Навіть якщо він скаже, що Тимошенко крала разом з ним, то це не буде виглядати авторитетно: а хто не крав?».

На думку експертів, причина неефективності подібної «торпеди» для Юлії Тимошенко в тому, що чорні піар-технології в принципі перестають працювати в Україні. «Бруду вилито стільки, що немає такої теми та інформації, яку міг би озвучити Павло Іванович про Тимошенко, що позначилося б на її рейтингу або позиціях, — переконаний політолог Сергій Биков. — Більше того, такі «сливи» працюють вже плюс політикам: і щодо Зеленського, і Гриценко, і Ляшко. Зауважте, «головного радикала» вже ніхто не поливає брудом щоб уникнути зростання його рейтингу».

Лазаренко укорили за «листи для судді»

З документів, які опинилися в розпорядженні «Вістей», також стало відомо, що у 2015-му Павло Лазаренко почав… писати листи світового судді округу Колумбія Майклу Харві, який веде його справу. «Однак правилами суду забороняється прямий контакт між судом і обвинуваченим допомогою листів, факсу або електронної пошти, крім випадків, коли сам суддя запросить інформацію, чого не було в даному випадку… Суд розуміє, що мировий суддя Майкл Харві дозволяє неодностороннее лист при певних обставинах, але тільки у випадку, якщо мова йде про виявлення нової інформації по спору», — йдеться в документах.

Мабуть, захист Павла Лазаренка не вдалося довести, що епістоли клієнта містили якусь нову і корисну для слідства інформацію, внаслідок чого інцидент був задокументований і потрапив в судові архіви.

Лазаренко згоден на $30 млн. Як карту екс-прем’єра розіграють на цих виборах оновлено: Лютий 6, 2019 автором: Redactor