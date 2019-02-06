ЗМІ дізналися про афери Львівської облради з землею для учасників АТО

Торік голова Львівської облради погодила виділення земель для ветеранів антитерористичної операції 83 претендентам — 10 соток в одні руки. Мова йде про землі біля озера Наварии, нагадує Тетяна Мартинюк в «Центрі розслідування України» на «24 каналі».
Однак зараз стало відомо, що один з бійців – Павло
Нікітін – насправді не був в АТО, а просто хотів отримати безкоштовну землю. Він
також є співзасновником ТОВ «Ветеранський союз воїнів АТО».
«На підставі яких документів він потрапив у скандальну
наварийський список? Це пряме запитання пану Синютке, який дав добро на
виділення йому землі додатковим розпорядженням, а в розпал скандалу ходив
своїми ногами по наварийской землі і обіцяв на камери, що ледь не особисто перевірить
обґрунтованість у списку кожного прізвища», – йдеться в розслідуванні.
Як виявилося, Нікітін не просто потрапив в скандальний список
одержувачів Наварийских земель – ще в 2015 році Нікітін отримав право на
ділянка в Пустомитах, а також є власником землі в Єрусалимі.
За даними журналістки, безкоштовної атошной землі Нікітіну
виявилося замало. Він ще і подав відповідні документи в органи соцзахисту для
отримання додаткових пільг. «Це саме той випадок, коли жадібність вивела на
чисту воду, адже коли фахівці управління соціального захисту Львівської
міськради перевірили достовірність наданих документів, вони зрозуміли — це
підробка», – йдеться в програмі.
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Після сам Нікітін на своїй сторінці у Facebook підтвердив —
насправді в АТО не був, відслужив в Афганістані, тому і має статус
учасника бойових дій. Також він заявив, що відмовляється від скандального
наварийского ділянки.
«Всі ці факти — підстави для порушення кримінальної справи.
Але більше всього вражає і обурює той факт, що так маніпулюють статусом
атошников люди, які хочуть отримати особисту вигоду і на публіку імітують
турботу про беззахисних братів», – констатують журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що депутати Дніпровського міськрада взяли понад 200 земельних рішень. Частина з них стосувалася передачі у власність городян ділянок в районі елітної забудови – по вулиці Дежньова у Самарському районі, недалеко від Свято-Миколаївської церкви і вулиці Марії Ярової.
А до цього депутати міської ради Бучі Київської
області роздали в приватну власність кілька земельних ділянок, які
перебувають у лісі.