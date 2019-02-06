ЗМІ дізналися про афери Львівської облради з землею для учасників АТО

Торік голова Львівської облради погодила виділення земель для ветеранів антитерористичної операції 83 претендентам — 10 соток в одні руки. Мова йде про землі біля озера Наварии, нагадує Тетяна Мартинюк в «Центрі розслідування України» на «24 каналі».

Однак зараз стало відомо, що один з бійців – Павло

Нікітін – насправді не був в АТО, а просто хотів отримати безкоштовну землю. Він

також є співзасновником ТОВ «Ветеранський союз воїнів АТО».

«На підставі яких документів він потрапив у скандальну

наварийський список? Це пряме запитання пану Синютке, який дав добро на

виділення йому землі додатковим розпорядженням, а в розпал скандалу ходив

своїми ногами по наварийской землі і обіцяв на камери, що ледь не особисто перевірить

обґрунтованість у списку кожного прізвища», – йдеться в розслідуванні.

Як виявилося, Нікітін не просто потрапив в скандальний список

одержувачів Наварийских земель – ще в 2015 році Нікітін отримав право на

ділянка в Пустомитах, а також є власником землі в Єрусалимі.

За даними журналістки, безкоштовної атошной землі Нікітіну

виявилося замало. Він ще і подав відповідні документи в органи соцзахисту для

отримання додаткових пільг. «Це саме той випадок, коли жадібність вивела на

чисту воду, адже коли фахівці управління соціального захисту Львівської

міськради перевірили достовірність наданих документів, вони зрозуміли — це

підробка», – йдеться в програмі.

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Після сам Нікітін на своїй сторінці у Facebook підтвердив —

насправді в АТО не був, відслужив в Афганістані, тому і має статус

учасника бойових дій. Також він заявив, що відмовляється від скандального

наварийского ділянки.

«Всі ці факти — підстави для порушення кримінальної справи.

Але більше всього вражає і обурює той факт, що так маніпулюють статусом

атошников люди, які хочуть отримати особисту вигоду і на публіку імітують

турботу про беззахисних братів», – констатують журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що депутати Дніпровського міськрада взяли понад 200 земельних рішень. Частина з них стосувалася передачі у власність городян ділянок в районі елітної забудови – по вулиці Дежньова у Самарському районі, недалеко від Свято-Миколаївської церкви і вулиці Марії Ярової.

А до цього депутати міської ради Бучі Київської

області роздали в приватну власність кілька земельних ділянок, які

перебувають у лісі.