“Там живуть російські люди”: у Росії знайшли новий привід для втручання в Україну

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников заявив, що його країна повинна втрутитися у передвиборчий процес в Україні. Адже її населення нібито є повністю російським.

Закликом до подібних дій він назвав революцію у Венесуелі, організацію якої Кремль приписує США.

“Працюйте з опозицією аж до того, що працюйте за типом американців, які не соромляться — Панама, Венесуела, Колумбія. “Ми летимо до вас, тому що це наші інтереси, наші люди, два американця там сидять під загрозою!” А ми чого: “Ой, ми не втручаємося, ой, нехай український народ вибере!” А там що, російського народу немає?! Там російського народу більше половини! Та й всі українці — російський народ! І ми повинні сказати — зона наших інтересів!” — висловився неадекватний російський депутат.