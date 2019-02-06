Влада Британії таємно переносять вихід з ЄС – ЗМІ

Ведуться таємні переговори.

За даними видань, остаточний вихід зі складу ЄС можуть перенести на 24 травня.

Якщо в уряді буде знайдений консенсус, то дана пропозиція буде обговорюватися з європейськими партнерами.

15 січня британський парламент не підтримав угоду про вихід Великобританії з ЄС.

Парламент повинен був провести голосування за угодою про Brexit ще 11 грудня 2018 року, але Тереза Мей вирішила його скасувати з-за недостатньої підтримки з боку депутатів. Основним проблемним моментом для Лондона залишається питання про межі між Великобританією і Ірландією (входить до складу ЄС) після Brexit.

Лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з блоку. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав угоду щодо виходу Великобританії з ЄС “кращої” угодою, на яку Лондон міг би розраховувати.

Остаточний вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали “ні” збереження членства Великобританії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти – 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.