У Лондоні осквернили могилу Карла Маркса

Поховання розорили.



Невідомі вандали пошкодили надгробки на могилі німецького філософа Карла Маркса на Highgate кладовищі в Лондоні.

“Могила Карла Маркса на Highgate кладовищі була знищена в результаті цілеспрямованого нападу”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вандал молотком пошкодив мармурову плиту на могилі. При цьому інші поховання на території кладовища зловмисники не чіпали.

Пошкодження плити таке значне, що навіть після реставрації, ймовірно, надгробку не вдасться повернути первісний вигляд.

Могила Карла Маркса розташована в східній частині Хайгейтского кладовища. У ній покояться Карл Маркс і його дружина Женні, а також інші члени їхньої родини. Щорічно її відвідують десятки тисяч людей.

Спочатку це поховання розташовувалося в іншій частині кладовища, однак в одну з ночей 1954 року останки були самовільно перепоховані групою комуністів.

Надгробок на могилі поставлено в 1956 році на церемонії, проведеної генеральним секретарем Компартії Великобританії, яка профінансувала спорудження меморіалу. Воно складається з великого бронзового погруддя Маркса, встановленого на мармуровому п’єдесталі, на якому викарбувані цитати з його творів. Зокрема, на фронтальній стороні нанесені слова, якими закінчується маніфест Комуністичної партії: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!».