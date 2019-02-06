Супрун має повну підтримку президента. Вона є громадянкою України, а реформований Верховний суд встановить істину, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує Уляну Супрун, відсторонену від посади в. о. міністра охорони здоров’я України відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду Києва, але коментувати дане судове рішення не має права. Також він підтвердив, що вона є громадянкою України.

Цеголко зазначив: “Президент прокоментував рішення суду щодо міністра охорони здоров’я при прийнятті Американської торгової палати.

“Хочу підкреслити, що я як Президент коментувати рішення суду за законом не маю права. Але підкреслюю, – пані Супрун має повну підтримку Президента України.

Я дуже ціную, що ми разом з пані Супрун, разом з урядом, разом з парламентом зробили для медичної реформи. Я дуже ціную ту допомогу, яку я як Президент отримую в питаннях запровадження сільської медицини.

Підкреслюю, що я пишаюся тим, що я почав судову реформу. Перша інстанція ще не реформована. Але я не сумніваюся, що реформований Верховний суд встановить істину.

Хочу підкреслити і нагадати, що питання громадянства належить до виключної компетенції Президента України. Я нещодавно зустрічався з пані Уляною. Підкреслюю, пані Уляна є громадянкою України, згідно з Указом, який підписав Президент Петро Порошенко. Крапка “.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

У Моз повідомили, що консультуються з юристами щодо цього рішення суду.

У своєму поясненні рішення, Окружний адміністративний суд міста Києва пояснив відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків глави Моз тим, що, згідно з нормативними актами, перший заступник Міністра охорони здоров’я України може виконувати обов’язки міністра лише протягом місяця. Крім того, перший заступник може виконувати виключно ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як про наявність даного доручення щодо Супрун суду невідомо. Також суд врахував те, що Супрун досі перебуває в громадянстві США.