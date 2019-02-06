Двох російських депутатів з партії Путіна судять за педофілію

В Астрахані в закритому режимі почався судовий процес стосовно двох колишніх депутатів обласної думи, членів «Єдиної Росії» Віталія Курскова та Ігоря Поплевко, звинувачених у педофілії.

Увечері 10 березня 2018 року в поліцію Астрахані зателефонувала місцева жителька, яка розповіла про те, що в сусідню квартиру якийсь чоловік водить неповнолітніх дівчаток. Поліцейські приїхали за названою адресою, але чоловік зачинився зсередини і не відкрив двері. Він спробував втекти, зістрибнувши з балкона (квартира, яку він знімав, розташовувалася на другому поверсі, там його і затримали. Як з’ясувалося, він зняв квартиру в Ленінському районі Астрахані в березні 2017 року і став водити туди 13 – і 15-річних дівчаток, щоб, як потім повідомить СК РФ, «вчиняти щодо них розпусні дії». Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 135 КК РФ (розпусні дії без застосування насильства особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку, щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені щодо двох і більше осіб). Згодом статей стало більше.

Чоловіком, на якого поскаржилася сусідка, виявився 53-річний Віталій Курсков; в період з грудня 2017 року по лютий 2018 року він також два рази запрошував до квартири свого знайомого — 55-річного Ігоря Поплевко, який теж, як встановило слідство, «здійснював відносно потерпілих розпусні дії і статеві зносини».

Віталій Курсков

Віталій Курсков — колишній депутат Думи Астраханської області третього скликання, що засідала з 2001 по 2006 рік. У 2005 році він достроково відмовився від депутатського мандата, оскільки перейшов на посаду міністра з паливно-енергетичного комплексу, природокористування та охорони навколишнього середовища Астраханської області (губернатором в цей період був Олександр Жилкін). Курсков пропрацював на цій посаді до 2007 року. Ігор Поплевко, другий обвинувачений у цій справі, — теж колишній депутат облдуми третього скликання. Обидва фігуранти займалися бізнесом, обидва до останнього часу були в «Єдиної Росії».

Ігор Поплевко

Згідно з повідомленням Слідчого комітету РФ, Курсков і Поплевко звинувачуються в 78 епізодах злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу РФ (згвалтування потерпілої, яка не досягла чотирнадцятирічного віку; насильницькі дії сексуального характеру відносно особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку; отримання сексуальних послуг неповнолітнього; використання неповнолітнього з метою виготовлення порнографічних матеріалів).

У квартирі, знятої Курсковым, співробітники СК РФ виявили фотоапарат, відеокамеру, ноутбуки та електронні носії, які містять понад 1400 зображень і відеозаписів порнографічного характеру», в тому числі за участю дітей. За даними телеграм-каналу Mash, в квартирі знайшли «15 DVD-дисків з вже знятими фільмами, кілька жорстких дисків з робочими матеріалами»; перед зйомками, за інформацією Mash, Курсков опаивал своїх жертв. Видання стверджувало, що «мами двох 15-річних дівчаток поскаржилися в поліцію, що їх дочки розповідають їм «щось дивне».

Справу було передано в перший відділ з розслідування особливо важливих справ. За допомогою відеозаписів були встановлені особистості десятьох дітей, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 17 років. За їх візити Курсков платив їм гроші. Крім того, він домовився зі своєю 20-річною знайомою (в Ленінському суді Астрахані виданню Медуза повідомили, що її ім’я — Марина Якушева), щоб вона приводила до нього дітей. Вона приводила до Курскову в тому числі своїх племінників — 8 і 12 років.

Кримінальну справу стосовно Якушевої було виділено в окреме провадження. Їй було пред’явлено звинувачення в скоєнні 13 епізодів злочинів за статтями про насильницьких діях сексуального характеру у відношенні неповнолітніх, про виготовлення порнографії за участю дітей, а також за рідкісною статті 122 КК РФ («завідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією»).

22 жовтня 2018 року вона була визнана судом винною і отримала з урахуванням досудового угоди про співробітництво 12 років колонії загального режиму з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з дітьми, на термін 15 років, з обмеженням волі на півтора року.

15 січня Віталія Курскова та Ігоря Поплевко виключили з «Єдиної Росії» з формулюванням «за дискредитацію партії».

«Курсков і Поплевко підозрюються у кричущий злочин проти дітей. Я сама є матір’ю і бабусею і можу сказати — це злочин аморально і нелюдяно, — заявила керівник фракції «Єдина Росія» в думі Астраханській області Ірина Родненко. — Мені соромно, що колись вони були пов’язані з фракцією і були депутатами. Найменше, що ми можемо зробити, — це вигнати їх з партії. Зараз слово за судом, і я впевнена, що злочинці понесуть найсуворіше покарання».

У січні СК РФ направив справу з обвинувальним висновком в Ленінський районний суд Астрахані для розгляду по суті. Як повідомили Медузі в суді, процес вже почався, засідання йдуть в закритому режимі, оскільки мова йде про злочини проти статевої недоторканності. Справу веде суддя Сергій Агапов.