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Військові Куби отримають багатомільйонну допомогу від Росії

06.02.2019

Военные Кубы получат многомиллионную помощь от РоссииУгода вже підписана.

Росія надасть Кубі державний кредит в розмірі 38 мільйонів євро. Про це розповів глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Дмитро Шугаєв.

Він підтвердив, що відповідна угода вже підписана. За словами Шугаева, “гроші в рамках держкредиту підуть на розвиток технологічного співробітництва і на надання технічного сприяння кубинській стороні”.

Чиновник нагадав, що міжурядову угоду про військово-технічного співробітництва з Кубою діє з 2006 року. Москва вже поставила Гавані велику кількість озброєння і військової техніки. Мова йде про бронетанкової техніки, літаків, артилерійських системах, засобах ППО та морській техніці.

“Зараз взаємодія реалізується в рамках програми так званого технологічного співробітництва. Воно передбачає передусім проекти з розвитку оборонного сектору Куби”, − уточнив Шугаєв.

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