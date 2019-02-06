Папі Римському запропонували кругленьку суму за веганство

За відмову від м’яса і молочного пропонують мільйон.

Захисники навколишнього середовища ініціювали кампанію Million Dollar Vegan, в рамках якої запропонували Татові Франциску утриматися від вживання м’яса і молочних продуктів.

За це Папа Римський отримає 1 мільйон доларів, який зможе витратити на благодійність.

Ідея такої кампанії належить 12-річній американській активістці Дженезіс Батлер, яка прагне спонукати людей є менше продуктів тваринного походження для боротьби зі зміною клімату.

“У своїй Енцикліці (головний папський документ) ви зазначили, що всі зусилля по захисту та покращенню нашого світу будуть пов’язані із змінами в способі життя, виробництві і споживанні. Я щиро з цим згодна і прошу вашої підтримки у вирішенні однієї з основних проблем: тваринництво”, – сказала Батлер у своєму посланні до Папи Римського.

Як зазначається, глобальне потепління неможливо зупинити без суттєвого скорочення споживання м’яса. Крім того, продукти тваринного походження викликають забруднення і знищення лісів і дикої природи.

Сама Дженезіс Батлер є вегетаріанкою з 6 років. Вона регулярно проводить екологічні акції і вже встигла виступити з лекцією на TEDx.

Папі Римському пропонують спробувати веганство і стати прикладом для багатьох людей по всьому світу на час Великого посту, який триватиме з 6 березня по 18 квітня (католицької церкви).

Кампанію Million Dollar Vegan підтримали Пол Маккартні, лідер групи Moby і багато інших знаменитостей.

$1 мільйон погодилася надати громадська організація Blue Horizon International Foundation, яка націлена на створення глобальної системи продовольства без тварин.