У декларації Богдана Дубневича знайшли порушення

Богдан Дубневич

Національне агентство з питань запобігання корупції

(НАПК) перевірило електронні декларації депутатів від БПП Богдана Дубневича і Павла Різаненка. Висновки про

останньому направлять в Національне антикорупційне бюро, повідомляє прес-служба

відомства.

«Відомості, зазначені у зверненні (правоохоронців і

громадських активістів) про можливе відображення в деклараціях недостовірних

дані, були підтверджені щодо декларації за 2016 рік, представленій

Богданом Дубневичем», — зазначили в НАПК.

Як додали у відомстві, виправлену декларацію Дубневича

за 2016 рік і декларації Різаненко за 2015 і 2016 року закликали перевірити

правоохоронці та громадські активісти. У той же час інформація в обігу

за деклараціями Різаненко не була підтверджена в ході перевірки.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.

До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках

Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про

можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК

«Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших

нардепів.