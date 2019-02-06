У декларації Богдана Дубневича знайшли порушення

Богдан Дубневич
Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАПК) перевірило електронні декларації депутатів від БПП Богдана Дубневича і Павла Різаненка. Висновки про
останньому направлять в Національне антикорупційне бюро, повідомляє прес-служба
відомства.
«Відомості, зазначені у зверненні (правоохоронців і
громадських активістів) про можливе відображення в деклараціях недостовірних
дані, були підтверджені щодо декларації за 2016 рік, представленій
Богданом Дубневичем», — зазначили в НАПК.
Як додали у відомстві, виправлену декларацію Дубневича
за 2016 рік і декларації Різаненко за 2015 і 2016 року закликали перевірити
правоохоронці та громадські активісти. У той же час інформація в обігу
за деклараціями Різаненко не була підтверджена в ході перевірки.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», кінцевими бенефіціарами якого є Дубневичи.
До цього детективи НАБУ отримали доступ до руху грошей на рахунках
Дубневичів. Перевірку проведуть в рамках розслідування кримінального провадження про
можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК
«Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.
Нагадаємо, також, що брати Дубневичи увійшли в п’ятірку найбагатших
нардепів.