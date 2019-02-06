Кожен другий невеликий банк не пройшов перевірку НБУ

Більше 20 з 40 середніх і невеликих банків отримали незадовільну оцінку від Національного банку в рамках SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

“На жаль, серед 40 середніх і невеликих банків – більш ніж в 20 фінустанов оцінки виявилися незадовільними. Наразі основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку і як результат – нежиттєздатність бізнес-моделі. Ще одне важливе питання – джерело коштів для підтримки капіталу банку”, – заявила вона.

За словами Катерини Рожкової, по завершенню оцінки регулятор з кожним банком окремо обговорить стратегію та бачення подальшої роботи у фінансовому секторі.

Вона нагадала, що минулого року Нацбанк почав оцінювати банки в рамках SREP за новою методологією, яка в майбутньому буде вдосконалюватися, наближаючись до європейських стандартів.